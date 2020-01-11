{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Умер султан Омана Кабус бен Саид

Ему было 79 лет
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид EPA/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид
© EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию главы государства.

"Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний поздно вечером в пятницу, 10 января 2020 года", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

В связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

С 2015 года правитель Омана был болен раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении состояния его здоровья. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

Кабус пришел к власти в 1970 году, когда при поддержке британских советников совершил бескровный переворот, в результате которого его отец отрекся от престола. В 1976 году Кабус женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, с которой развелся спустя три года, больше в брак не вступал, детей у него не было.

В отличие от лидеров других аравийских монархий Кабус публично не называл наследника, поэтому до сих пор неизвестно, кто может стать следующим султаном. Согласно конституции, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней выбрать преемника. Если за это время правящая семья не сможет договориться, то в присутствии совета в составе высокопоставленных силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана (двухпалатного совещательного органа парламентского типа) будет вскрыт запечатанный конверт с письмом, в котором Кабус должен был указать имя будущего правителя.

Теги
ОманКабус бен Саид
Реклама на ТАСС
Абэ рассчитывает на понимание стран Ближнего Востока по поводу японской патрульной миссии
Премьер Японии отметил, что в конце 2019 года во время визита в Токио президента Ирана Хасана Роухани японской стороне удалось добиться от Тегерана положительной оценки операции по патрулированию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС