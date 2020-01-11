Госдеп назвал неуместным запрос Лондона на экстрадицию американки, сбившей подростка

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США считают, что запрос Великобритании на экстрадицию жены американского дипломата, сбившей насмерть подростка в Великобритании, создает очень серьезный прецедент. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Исходя из обстоятельств дела, мы твердо убеждены, что запрос на экстрадицию крайне неуместен, - цитирует коммюнике агентство Reuters. - Применение договора об экстрадиции, чтобы вернуть жену бывшего дипломата [в Великобританию], создаст очень проблемный прецедент".

МВД Великобритании ранее направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец.

Дипломатический скандал, попытки разрешить который предпринимали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, разгорелся в прошлом году после того, как 27 августа в британском графстве Нортгемптоншир разбился на мотоцикле 19-летний британец Гарри Данн. Он столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка.

По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства. Впоследствии уже на территории США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако добровольно возвращаться в Великобританию, где ей грозит тюремный срок, отказалась.