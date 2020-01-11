США, Япония и Монголия призвали КНДР прекратить запуски баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Представители США, Японии и Монголии в совместном заявлении призвали КНДР прекратить провокации, включая запуски баллистических ракет, и выполнять свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН. Текст документа распространил в пятницу вечером Госдепартамент США по итогам трехсторонней встречи в американской столице.

"США, Япония и Монголия подтверждают [позицию], что КНДР должна прекратить провокации, включая запуски баллистических ракет, выполнять свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН, начать субстантивные переговоры для выполнения решений саммита в Сингапуре, - отмечается в заявлении. - Стороны подчеркнули важность реализации в полной мере соответствующих резолюций СБ ООН для окончательного, полностью проверяемого [процесса] демонтажа оружия массового поражения и баллистических ракет КНДР".

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца прошлого года так и не удалось.

Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, стороны приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон в ответ обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.