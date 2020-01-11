Военные самолеты вылетели из Японии для патрулирования в зоне Оманского залива

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Два противолодочных самолета Р-3С Orion морских Сил самообороны Японии вылетели для участия в миссии по патрулированию в зоне Оманского залива. Торжественная церемония по этому случаю прошла в субботу в аэропорту города Наха (административный центр южной префектуры Окинава).

"Это первый отряд в рамках нашей миссии, который будет обеспечивать сбор информации в регионе. Это имеет важное значение с точки зрения обеспечения безопасности навигации судов, которые связаны с Японией. Ранее мы достигли понимания по этому вопросу со стороны Ирана. С его стороны также прозвучали слова благодарности", - сказал на церемонии министр обороны Японии Таро Коно, чье выступление транслировалось в эфире японского общественного телевидения.

Решение об отправке патрульной миссии было одобрено правительством Японии в декабре прошлого года, а приказ об отправке министр обороны отдал 10 января. Два самолета будут дислоцированы на военной базе в Джибути.

Полномасштабная операция по патрулированию начнется во второй половине февраля, когда в Оманский залив прибудет японский эсминец "Таканами". Сейчас его экипаж проходит подготовку перед выходом из Японии, который запланирован на 2 февраля. Всего для участия в миссии Япония привлечет 260 бойцов Сил самообороны. На проведение операции из государственного бюджета выделено $43 млн.

Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Нахождение японского корабля и самолета в Ормузском проливе или Персидском заливе операция не предусматривает. Для дозаправок эсминец будет заходить в оманский порт Салала.

Формально эсминец и самолеты направляются с целью "сбора информации и исследований". Однако они будут использоваться для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов. Тегеран уже уведомил Токио, что развертывание иностранных войск не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива. Япония со своей стороны утверждает, что ее корабль и самолеты не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.