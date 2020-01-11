{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные самолеты вылетели из Японии для патрулирования в зоне Оманского залива

Два противолодочных самолета Р-3С Orion будут дислоцированы на военной базе в Джибути

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Два противолодочных самолета Р-3С Orion морских Сил самообороны Японии вылетели для участия в миссии по патрулированию в зоне Оманского залива. Торжественная церемония по этому случаю прошла в субботу в аэропорту города Наха (административный центр южной префектуры Окинава).

"Это первый отряд в рамках нашей миссии, который будет обеспечивать сбор информации в регионе. Это имеет важное значение с точки зрения обеспечения безопасности навигации судов, которые связаны с Японией. Ранее мы достигли понимания по этому вопросу со стороны Ирана. С его стороны также прозвучали слова благодарности", - сказал на церемонии министр обороны Японии Таро Коно, чье выступление транслировалось в эфире японского общественного телевидения.

Решение об отправке патрульной миссии было одобрено правительством Японии в декабре прошлого года, а приказ об отправке министр обороны отдал 10 января. Два самолета будут дислоцированы на военной базе в Джибути.

Полномасштабная операция по патрулированию начнется во второй половине февраля, когда в Оманский залив прибудет японский эсминец "Таканами". Сейчас его экипаж проходит подготовку перед выходом из Японии, который запланирован на 2 февраля. Всего для участия в миссии Япония привлечет 260 бойцов Сил самообороны. На проведение операции из государственного бюджета выделено $43 млн.

Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Нахождение японского корабля и самолета в Ормузском проливе или Персидском заливе операция не предусматривает. Для дозаправок эсминец будет заходить в оманский порт Салала.

Формально эсминец и самолеты направляются с целью "сбора информации и исследований". Однако они будут использоваться для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов. Тегеран уже уведомил Токио, что развертывание иностранных войск не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива. Япония со своей стороны утверждает, что ее корабль и самолеты не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
WSJ: США сразу после убийства Сулеймани просили Иран через Берн не нагнетать ситуацию
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, по данным издания, воспринял послание с негодованием, назвав госсекретаря Майкла Помпео задирой, а США - "причиной всех проблем"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС