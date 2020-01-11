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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризма" США
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH, архив
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH, архив

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ISNA.

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"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил [Ирана]: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе", - написал он.

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

Теги
УкраинаИранЗариф, Мохаммад ДжавадКрушение Boeing-737 в Тегеране
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