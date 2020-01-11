Трамп пригрозил потребовать у Ирака компенсацию в случае вывода американских войск

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. США вправе потребовать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News .

По словам Трампа, иракская сторона "только публично говорит" о необходимости вывода американских войск, "но в частном порядке этого не говорит". Президенту США задали вопрос, не стоит ли в случае отвода войск взыскать с Багдада компенсацию за стоимость строительства в Ираке американских баз, аэродромов и посольства. "Конечно", - ответил Трамп. "Я сказал им [иракцам], что если мы уйдем, то им придется нам заплатить. Им придется заплатить нам за посольства, взлетно-посадочные полосы и возместить деньги, которые мы израсходовали на это", - продолжал он.

Ему был задан вопрос, каким образом Вашингтон может добиться от Багдада такой компенсации. "В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещенных на [банковском] счету. Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету", - пояснил Трамп.