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Кризис в Сирии

Трамп заявил, что США могут не ограничиться лишь контролем над сирийской нефтью

Президент США поставил себе в заслугу вывод американских военных из района проведения турецкой операции "Источник мира" при одновременном сохранении контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. США могут не ограничиться только контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

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Трамп поставил себе в заслугу вывод американских военных из района проведения турецкой операции "Источник мира" при одновременном сохранении контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. "Я оставил [в Сирии] войска, чтобы они взяли [под контроль] нефть <...>. Там осталось ровно столько сил, чтобы удерживать [под контролем] нефть", - отметил президент США.

Ему был задан вопрос, а почему бы Вашингтону не присвоить эти запасы. "Может быть, мы сделаем это, может быть, нет. Я не знаю, может быть, нам следует забрать ее", - ответил Трамп.

9 октября прошлого года Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты.

В Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке республики не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри констатировал, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".

Теги
СШАСирияКризис в СирииТрамп, Дональд
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