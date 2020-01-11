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Политический кризис в Абхазии
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Переговоры властей Абхазии с оппозицией запланированы на 11 января

Секретарь Совета безопасности Абхазии назвал ситуацию "стабильно сложной"

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Переговоры властей Абхазии с представителями оппозиции запланированы на субботу, 11 января, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

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"На сегодняшний день запланированы переговоры между представителями власти и оппозиции, возможные встречи - повторяю, возможные - представителей российской делегации с представителями различных политических сил. К вечеру надеемся получить позитивные результаты - разрешение, снятие "горячей" фазы существующего конфликта", - сказал Килба.

Он уточнил, что время начала переговоров пока не известно, так как "надо провести переговоры не ради переговоров, а привлечь к ним максимально заинтересованных лиц с обеих сторон и прийти к конкретным договоренностям".

Килба добавил, что обстановка в Абхазии, где третий день продолжаются протестные выступления с требованием отставки президента, стабильная, ситуация находится под контролем.

"Ситуация контролируемая. Не катастрофически ужасная, но стабильно сложная. Вчера и позавчера была стабильно тяжелой. Хотя особых изменений нет: сложности, которые были, остались, люди находятся внутри захваченного здания [администрации президента]", - сказал Килба.

По его данным, в центре Сухума находятся и протестующие, и сторонники действующей власти. "С утра массовости не наблюдается ни с той, ни с другой стороны", - добавил собеседник.

Килба добавил, что данных о серьезных травмах во время протестов не поступало. "Банальные ушибы в кулачных столкновениях во время захвата [администрации президента], двое обратились за медицинской помощью амбулаторно. Серьезных ножевых, огнестрельных и других увечий нет. К счастью, ситуация не усугубилась, а стабилизировалась", - отметил глава Совбеза.

Секретарь Совета безопасности Абхазии отметил, что правоохранительные органы увеличили число сотрудников, дежурящих на улицах Сухума.

"В усиленном режиме работают: госохрана, МВД и другие. Ведется мониторинг ситуации внутри здания, вокруг здания, в городе и в республике. Усиление - именно физическое наращивание сил - только в Сухуме. В остальных регионах ситуация стабильная, спокойная; каких-либо преступлений тяжких и особо тяжких вовсе не зафиксировано", - рассказал Килба.

Он уточнил, что представители правоохранительных органов находятся, в том числе, в здании администрации президента, захваченном протестующими. "Их задача [обеспечить в центре Сухума] общественный порядок, не допустить столкновения, физического сближения сил [протестующих и проправительствено настроенных]", - отметил собеседник.

В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

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