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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский Boeing

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что осуждения заслуживают и США, и Иран

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). При этом такие действия были спровоцированы США, заявил в субботу зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (фракция "Единая Россия") в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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"Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета. Это, безусловно, не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. Мы ни в коем случае не поддерживаем действия Ирана в части сбитого Boeing", - сказал он.

По словам депутата, самолет действительно мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. "В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно", - добавил он.

Теги
СШАИранРоссияШвыткин, Юрий НиколаевичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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