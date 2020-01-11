Посол Ирана в Британии извинился за слова о том, что украинский самолет не мог быть сбит

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад выступил с извинением в связи со своим заявлением о том, что украинский самолет не мог быть сбит ракетой. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter .

"Я сожалею и прошу прощения о том, что высказал неверное суждение", - написал он. При этом посол напомнил, что "огласил в пятницу выводы ответственных органов Ирана о том, что ракета не могла сбить украинский самолет".

Соответствующее заявление Баидинежад сделал в интервью телеканалу Sky News.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.