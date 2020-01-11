{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Посол Ирана в Британии извинился за слова о том, что украинский самолет не мог быть сбит

Генеральный штаб ВС Ирана ранее признал, что Boeing был сбит по ошибке

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад выступил с извинением в связи со своим заявлением о том, что украинский самолет не мог быть сбит ракетой. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Я сожалею и прошу прощения о том, что высказал неверное суждение", - написал он. При этом посол напомнил, что "огласил в пятницу выводы ответственных органов Ирана о том, что ракета не могла сбить украинский самолет".

Соответствующее заявление Баидинежад сделал в интервью телеканалу Sky News.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

Теги
УкраинаИранВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Замгоссекретаря Хейл заявил, что США считают Россию конкурентом, но не врагом
Дэвид Хейл напомнил, что Дональд Трамп многократно говорил, что выступает за хорошие отношения с Россией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС