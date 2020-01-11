Премьер-министр Абхазии обсудил с оппозицией пути выхода из политического кризиса

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии и представители оппозиции провели в субботу встречу, обсудив пути выхода из сложившегося в стране политического кризиса. Об этом сообщил журналистам лидер оппозиции Аслан Бжания.

Встреча премьер-министра Валерия Бганбы с оппозиционерами прошла в здании парламента страны без участия прессы.

"Встреча с премьер-министром прошла на ноте взаимного понимания. Обсудили ряд вопросов по стабилизации обстановки в республике. Как мне показалось, Бганба настроен позитивно", - сказал Бжания после встречи.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.