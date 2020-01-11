Хаменеи призвал генштаб разобраться с ошибками в ситуации со сбитым самолетом

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал распоряжение, адресованное генеральному штабу ВС Ирана, разобраться с ошибками и определить вину участников ситуации со сбитым украинским самолетом. Текст его послания опубликовало в субботу агентство Fars .

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"Я настоятельно призываю генеральный штаб ВС Ирана провести расследование ошибок этого инцидента и определить возможную вину [участников]", - написал Хаменеи. Кроме того, он "выразил глубокие соболезнования семьям погибших".

Также духовный лидер "призвал принять необходимые меры для предотвращения повторения таких инцидентов".

Ранее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.