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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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КСИР признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном

ВКС КСИР выразили готовность следовать любым распоряжениям властей страны
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.

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Об этом в субботу заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти [страны]", - сказал он.

Хаджизаде добавил, что "захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолета, чтобы не быть свидетелем этой трагедии".

По его словам, "система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент".

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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