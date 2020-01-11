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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Зеленский выступит с видеообращением в связи с катастрофой самолета в Иране

Оно состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к соотечественникам в связи с ситуацией с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. Об этом сообщил в субботу офис президента в Telegram-канале.

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"Президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с катастрофой самолета МАУ", - отмечается в сообщении.

Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, который запланирован на 17:00 (18:00 мск) в субботу, добавили в президентском офисе.

Теги
УкраинаИранРоухани, ХасанЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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