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Политический кризис в Абхазии

ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента в первой половине дня 13 января

По закону на это дается пять дней

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласит дату повторных выборов президента республики в первой половине дня 13 января, сообщил журналистам глава комиссии Тамаз Гогия.

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"Мы намерены не позднее понедельника в первой половине дня принять решение. Нам дается по закону пять дней, но мы и пяти дней тянуть не будем", - сказал Гогия.

Он добавил, что документы из суда, после получения которых избирком должен назначить выборы, принес представитель оппозиции Алхас Квициния. Именно по его иску рассматривался вопрос об отмене итогов голосования.

"Наверное, это законное решение суда. Мы его должны изучить, в любом случае мы исполнять его будем", - добавил Гогия.

Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев. Подготовка к новым выборам будет проходить параллельно с процедурами обжалования решения суда в президиуме инстанции. По закону, Рауль Хаджимба должен будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов и принятия присяги новым главой государства.

Также Габния отметил, что даже после отмены судом итогов президентских выборов 2019 года Хаджимба остается последним законно избранным главой государства - он победил на выборах 2014 года. Тем временем представители оппозиции считают, что власть в республике до момента избрания нового президента должна быть передана парламенту.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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