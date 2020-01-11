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Замгоссекретаря Хейл заявил, что США считают Россию конкурентом, но не врагом

Дэвид Хейл напомнил, что Дональд Трамп многократно говорил, что выступает за хорошие отношения с Россией

СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Россия для Соединенных Штатов является жестким конкурентом, но не врагом. Об этом в интервью радио BNR в субботу заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

"Я бы сказал, что Россия это конкурент, достаточно жесткий, порой изобретательный, но конкурент. Президент [США Дональд] Трамп многократно давал понять, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты. Лично я имел продолжительные разговоры с моим русским коллегой. Мы поддерживаем каналы коммуникации по отношению к Украине, Сирии, Северной Корее, контролю над вооружением, в целом по Ближнему Востоку, двухсторонним темам", - сказал Хейл.

Вместе с тем замглавы Госдепа выступил с утверждением, что главной проблемой в отношениях между странами остается "агрессивное поведение" РФ. "Именно это является главным препятствием улучшению наших отношений", - считает дипломат.

Отдельной темой в интервью звучали вопросы об энергетической безопасности Европы, отвечая на которые американский дипломат попытался объяснить, почему США выступают против второй линии газопровода "Турецкий поток", предназначенной для доставки газа для юго-восточной Европы через Болгарию, и газопровода "Северный поток - 2", указав, что рассматривает их как геостратегические проекты России.

"Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ до энергоисточников, то они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения", - сказал он. По его мнению, РФ "использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу". "Северный поток - 2" и вторая линия "Турецкого потока" - это проблема, они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, потому что Россия получает возможность не использовать газопроводы на украинской территории. Мы считаем, что это дает России возможность влиять на Европу", - сказал заместитель госсекретаря США.

Свое интервью BNR Хейл дал после того, как в Стамбуле был торжественно введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток".

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