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Действующая глава администрации вырвалась вперед на выборах на Тайване

Цай Инвэнь, по предварительным данным, лидирует с отрывом в 20 процентных пунктов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, по предварительным данным, вырвалась вперед на прошедших в субботу на острове выборах. Она пока лидирует с отрывом в 20 процентных пунктов, свидетельствуют сводки Центральной избирательной комиссии.

К этому часу Цай Инвэнь от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с КНР, получила 58,15% голосов. Ее главного соперника от прокитайской партии Гоминьдан - мэра города Гаосюн Хань Гоюя - на данный момент поддержали 38% избирателей.

В аутсайдерах идет 77-летний Джеймс Сун (Сун Чуюй) из Первой народной партии Тайваня с 3,74% голосов.

Подсчет продолжается. В ЦИК ожидают, что результаты выборов станут известны к 22:00 часам по китайскому времени (17:00 мск). Второй тур не предусмотрен.

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