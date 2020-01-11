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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Украина передала Ирану образцы ДНК родственников погибших в результате крушения Boeing

В украинском МВД ожидают от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины передало иранской стороне образцы ДНК родственников погибших в результате катастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) и ожидает от Тегерана идентификации тел погибших и доставку их в Киев. Об этом сообщила в субботу в Facebook пресс-служба министерства.

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"Мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - отметили в МВД, добавив, что передали в Тегеран образцы ДНК родственников погибших, также эти данные направлены украинским экспертам, которые работают на месте происшествия.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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