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Политический кризис в Абхазии
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Правоохранители Абхазии ищут причастных к погромам и хищению оружия во время протестов

Устанавливаются, в частности, граждане других стран, прибывшие в республику "для организации и участия в противоправной деятельности"

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии устанавливают причастных к организации протестов в столице, погрому в правительственных зданиях и хищению оружия из них. Об этом сообщается в субботу на сайте службы государственной безопасности республики.

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"Службой государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел Республики Абхазия проводится комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в городе Сухуме, а также лиц, причастных к хищению находившегося в помещениях служебного оружия", - говорится в сообщении.

Добавляется, что также устанавливаются граждане других стран, прибывшие в республику "для организации и участия в противоправной деятельности".

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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