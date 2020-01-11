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Политический кризис в Абхазии
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Лидер оппозиции Абхазии заявил, что обсудил с Нургалиевым ситуацию в стране

По словам Аслана Бжании, встреча прошла в позитивном ключе

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания заявил, что обсудил ситуацию в стране с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

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"Мы позитивно оцениваем встречу с членами российской делегации во главе с Нургалиевым", - сказал Бжания ТАСС после встречи, отметив, что она прошла в позитивном ключе, оппозиция высказала членам российской делегации свое мнение о "сложившейся в республике кризисной политической, экономической и криминогенной ситуации".

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичНургалиев, Рашид ГумаровичПолитический кризис в Абхазии
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