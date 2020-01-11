Лидер оппозиции Абхазии заявил, что обсудил с Нургалиевым ситуацию в стране

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания заявил, что обсудил ситуацию в стране с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

"Мы позитивно оцениваем встречу с членами российской делегации во главе с Нургалиевым", - сказал Бжания ТАСС после встречи, отметив, что она прошла в позитивном ключе, оппозиция высказала членам российской делегации свое мнение о "сложившейся в республике кризисной политической, экономической и криминогенной ситуации".

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.