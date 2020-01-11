Глава МИД Турции обвинил Францию в поставках вооружения в Ливию

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в субботу Францию в поставке оружия в Ливию.

"Есть некоторые страны, которые пытаются помешать призыву [президентов Турции и России о прекращении огня] в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, частью которой она не является. Поставляя вооружение в Ливию, Франция способствует продолжению хаоса", - утверждал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре.

В настоящее время действует оружейное эмбарго в отношении Ливии.

Чавушоглу также выразил надежду, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также согласится придерживаться инициативы президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. 5 января Эрдоган объявил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сараджа миссии военнослужащих своей страны.