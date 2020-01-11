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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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В Париже заявили, что пока не получали просьб о помощи в расшифровке черных ящиков Boeing

По словам представителя французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, назначен представитель организации для участия в расследовании, "поскольку Франция имеет отношение к производству двигателей CFM" для этого самолета

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) к настоящему моменту не получало просьб о помощи в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране Boeing. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter бюро.

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"Несмотря на сообщения некоторых СМИ, бюро на данный момент не просили об оказании какой-либо помощи по FDR и CVR", - указывается в сообщении.

В пятницу в пресс-службе бюро ТАСС сообщили, что организация получила уведомление о крушении самолета от иранских властей, "однако ни о чем другом бюро не просили". По словам представителя BEA, на данном этапе назначен представитель организации для участия в расследовании, "поскольку Франция имеет отношение к производству двигателей CFM" для этого самолета.

Компания CFM International принадлежит американской General Electric и французской Safran. Ее двигатель серии CFM56 устанавливается на различные самолеты, в том числе на Airbus A320 и A340, а также на Boeing 737.

Теги
УкраинаИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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