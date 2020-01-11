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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Министр культуры Ирана назвал недостаточным разъяснение главы ВКС КСИР о сбитом самолете

Для восстановления доверия нужна откровенная и прозрачная встреча представителей генштаба ВС Ирана со СМИ, считает Аббас Салехи

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи назвал недостаточным разъяснение командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде о сбитом по ошибке украинском самолете.

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"Разъяснения и комментарии командующего ВКС КСИР были хорошими, но этого недостаточно", - написал министр в субботу на своей странице в Twitter. Он добавил, что "для восстановления доверия нужна откровенная и прозрачная встреча представителей генштаба ВС Ирана со СМИ".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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