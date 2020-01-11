Уголовное дело возбуждено в связи с протестами в Сухуме

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в столице, сообщается в субботу на сайте Генпрокуратуры республики.

На эту тему

"По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия ("Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества").

Дело возбуждено "по факту массовых беспорядков" 9 января 2020 года, "в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента".

Добавляется, что для расследования дела создана оперативно-следственная группа.