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Кандидат от тайваньской оппозиции признал свое поражение на выборах

Народ принял свое решение, констатировал Хань Гоюй

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Кандидат от крупнейшей на Тайване оппозиционной партии Гоминьдан Хань Гоюй в субботу вечером признал свое поражение на состоявшихся на острове выборах. С большим отрывом на них лидировала действующая глава администрации Цай Инвэнь.

Таким образом, она была переизбрана на второй четырехлетний срок, сообщает радиостанция RTHK.

"Я уже позвонил "президенту" Цай Инвэнь, чтобы поздравить ее [с победой]. Тайваньский народ уполномочил ее руководить островом в течение последующих четырех лет. Демократия, свобода и верховенство закона являются основополагающими нашими ценностями. Тайваньский народ принял свое решение", - прокомментировал итоги выборов кандидат от Гоминьдана.

Теги
КитайЦай Инвэнь
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