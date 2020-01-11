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Противостояние в Абхазии

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Власть и оппозиция ведут консультации, политическая обстановка остается непростой
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© Валерий Матыцин/ТАСC

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Решение Верховного суда Абхазии о назначении новых выборов президента в субботу поступило в ЦИК страны, теперь избирком должен назначить сроки проведения новых выборов. Тем временем представители действующей власти и оппозиции в республике ведут переговоры и консультации относительно урегулирования политического кризиса: оппозиция требует отставки президента Рауля Хаджимбы, а в правительстве утверждают, что, согласно законам Абхазии, Хаджимба должен исполнять свои полномочия в полном объеме вплоть до инаугурации вновь избранного президента.

Решение в ЦИК принес истец

Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе. По его иску в суде рассматривался вопрос об отмене итогов голосования.

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На вопрос председателя комиссии, зачем он исполняет обязанности курьера суда и занимается доставкой решений, Квициния ответил, что это делается из уважения к членам ЦИК, для ускорения процесса, а также "чтобы не было недоразумений". Решение суда зарегистрировали в ЦИК, а председатель комиссии Тамаз Гогия пообещал, что дата новых выборов будет назначена уже в первой половине понедельника. При этом Гогия высказал мнение, что избирательное законодательство в Абхазии нуждается в серьезной доработке, что позволит в будущем избежать подобных ситуаций с оспариванием итогов выборов.

Консультации продолжаются

Тем временем политическая обстановка в Абхазии продолжает оставаться непростой. В частности, представители оппозиции убеждены, что Хаджимба должен сложить с себя полномочия президента. Как заявил журналистам после встречи с российской делегацией во главе с замсекретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым лидер оппозиции Аслан Бжания, действующая власть не может справиться со сложившейся в республике "кризисной политической, экономической и криминогенной ситуацией".

Вопрос урегулирования обсуждается на различных встречах сторон в субботу. Так, оппозиция встретилась с премьер-министром страны Валерием Бганбой, в частности, обсуждался вопрос восстановления работы кабмина. Сам Бганба в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал требования отставки Хаджимбы незаконными, противоречащими Конституции страны. "Если они (оппозиция - прим. ТАСС) хотят идти на выборы и создавать правовую среду, они должны идти по закону", - отметил премьер-министр. По его словам, Хаджимба продолжает руководить республикой.

Обсудить сложившуюся ситуацию на внеочередном заседании в субботу намерены и депутаты Народного собрания (парламента Абхазии). Как сообщил ТАСС депутат Рауль Лолуа, его коллеги начали собираться еще утром, однако время начала заседания и его повестка пока неизвестны.

Тем временем в Сухуме приступили к восстановлению части захваченного здания, в котором, помимо администрации президента, расположен также аппарат правительства Абхазии. По словам Бганбы, ущерб, нанесенный зданию, в настоящее время не подсчитан, но ремонтные работы уже начаты. Премьер-министр Абхазии, общаясь с журналистами, выразил надежду, что уже в скором времени аппарат правительства сможет приступить к работе в полном объеме.

Сторонники президента собрались в филармонии в центре Сухума. Как сообщил вице-премьер Даур Аршба, Хаджимба после консультаций с российской делегацией может выйти к сторонникам с заявлением.

Возбуждено дело

По факту беспорядков в Сухуме прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело. Как сообщили в субботу в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия ("Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества"), для расследования создана следственно-оперативная группа.

Как отметили в Службе государственной безопасности республики, сотрудники правоохранительных органов устанавливают также причастных к организации протестов в столице, погрому в правительственных зданиях и хищению оружия из них.

Ситуация в Абхазии

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Теги
АбхазияПротивостояние в АбхазииХаджимба, Рауль ДжумковичНургалиев, Рашид ГумаровичБганба, Валерий РамшуховичКвициния, Алхас Алексеевич
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