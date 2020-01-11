{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Париже полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы

Группа из нескольких десятков радикалов попыталась вклиниться в колонну мирных демонстрантов

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ на манифестации, которая проходит в субботу в Париже в знак протеста против пенсионной реформы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна демонстрантов, в которую вошли представители крупнейших профсоюзов Франции и участники протестного движения "желтых жилетов", начала свое шествие в субботу днем с площади Нации в сторону площади Республики. На проспекте Домениль группа из нескольких десятков радикалов из "Черного блока" попыталась вклиниться в колонну мирных манифестантов. На своем пути хулиганы разбили несколько остановок и витрин офисов. Они также попытались построить баррикады из ремонтных ограждений.

Находящиеся на месте силы правопорядка вынуждены были применить слезоточивый газ для разгона хулиганов, тем не менее обстановка в этом районе продолжает оставаться напряженной.

В субботу в Париже и во многих других французских городах проходят акции протеста против проекта пенсионной реформы, предложенной правительством. В манифестации принимают участие сотни человек. В руках демонстранты держат плакаты с призывом к властям Франции отказаться от предложенного проекта. Среди главных причин недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Brexit
Однопалатный парламент Северной Ирландии возобновил работу после трехлетнего перерыва
Партии поддержали проект соглашения, позволяющего снять часть противоречий между юнионистами и республиканцами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС