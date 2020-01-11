В Париже полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ на манифестации, которая проходит в субботу в Париже в знак протеста против пенсионной реформы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна демонстрантов, в которую вошли представители крупнейших профсоюзов Франции и участники протестного движения "желтых жилетов", начала свое шествие в субботу днем с площади Нации в сторону площади Республики. На проспекте Домениль группа из нескольких десятков радикалов из "Черного блока" попыталась вклиниться в колонну мирных манифестантов. На своем пути хулиганы разбили несколько остановок и витрин офисов. Они также попытались построить баррикады из ремонтных ограждений.

Находящиеся на месте силы правопорядка вынуждены были применить слезоточивый газ для разгона хулиганов, тем не менее обстановка в этом районе продолжает оставаться напряженной.

В субботу в Париже и во многих других французских городах проходят акции протеста против проекта пенсионной реформы, предложенной правительством. В манифестации принимают участие сотни человек. В руках демонстранты держат плакаты с призывом к властям Франции отказаться от предложенного проекта. Среди главных причин недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.