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Двое военнослужащих США погибли при подрыве боевой машины на юге Афганистана

Еще двое военных получили ранения

ТАСС, 11 января. Два военнослужащих США погибли в результате подрыва американского боевого автомобиля на мине, заложенной на одной из дорог в южной части Афганистана. Об этом в субботу сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление представителя операции "Решительная поддержка" (Resolute Support).

По имеющейся информации, боевая машина американского контингента, входящего в состав миссии НАТО Resolute Support, подорвалась на самодельном взрывном устройстве в уезде Данд южной провинции Кандагар. Сообщается также, что в результате инцидента еще двое военных получили ранения.

Как отмечает телеканал, ответственность за подрыв американского военного транспорта взяла на себя радикальная афганская группировка "Талибан" (запрещена в РФ).

Теги
АфганистанСША
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