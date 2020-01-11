Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию дела о крушении украинского самолета в Иране, теперь дело будет расследоваться по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса.

"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора пояснили, что квалификация изменена на основании признания Ираном своей вины и в соответствии с данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами, а также с учетом информации украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии. Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.