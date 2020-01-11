{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Обновлено 

Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве

В офисе генпрокурора Украины пояснили, что квалификация изменена на основании признания Ираном своей вины
Описание
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию дела о крушении украинского самолета в Иране, теперь дело будет расследоваться по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора пояснили, что квалификация изменена на основании признания Ираном своей вины и в соответствии с данными, полученными в результате сотрудничества с международными партнерами, а также с учетом информации украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии. Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Brexit
Однопалатный парламент Северной Ирландии возобновил работу после трехлетнего перерыва
Партии поддержали проект соглашения, позволяющего снять часть противоречий между юнионистами и республиканцами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС