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Политический кризис в Абхазии
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Хаджимба готов баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии

Бывший вице-президент республики Виталий Габния напомнил, что по закону, президент исполняет обязанности последующие три месяца

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба готов участвовать в повторных выборах президента страны, если такие будут назначены, заявил в субботу на встрече со сторонниками действующей власти бывший вице-президент республики Виталий Габния.

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В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. Ранее в ЦИК заявляли, что при назначении второго тура выборов обращались за разъяснениями законодательных положений в парламент страны, в частности, просили разъяснить процедуру подсчета голосов.

"Президент готов идти на новые выборы. И, по закону, он исполняет обязанности последующие три месяца", - сказал Габния.

Поиск компромисса

Отставка Хаджимбы, которой требуют протестующие в Абхазии, не решит проблемы страны. Сейчас сторонам необходимо найти компромисс, уверен Габния.

"Президент никуда не уходит. И в этом нет решения проблемы. Необходим компромисс", - сказал Габния в субботу на встрече со сторонниками действующей власти.

Он отметил, что российская сторона также участвует в поиске путей для выхода из политического кризиса. Более того, это не первая сложная ситуация за годы независимости Абхазии, и ранее при решении внутренних вопросов стороны смогли найти компромиссные варианты.
Габния добавил, что в стране множество тех, кто готов поддерживать действующего президента - и речь идет не только о государственных структурах и правоохранительных органах, но и о жителях страны.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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