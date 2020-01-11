СНБО Украины: Иран выплатит компенсации семьям погибших

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Иран предварительно согласился выплатить компенсации семьям погибших и оплатить стоимость сбитого самолета.

"Иран полностью все компенсирует", - заявил в субботу Данилов Би-би-си.

По его словам, Иран пошел на такой шаг, поскольку официально признал, что его военные сбили лайнер. Данилов уточнил, что позже президент Украины обсудит эти вопросы с президентом Ирана.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что, если версию об ударе по самолету докажут, Украина будет требовать компенсаций и привлечения виновных к ответственности.