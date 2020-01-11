{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

СНБО Украины: Иран выплатит компенсации семьям погибших

Тегеран пошел на такой шаг, поскольку официально признал, что его военные сбили лайнер, констатировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Иран предварительно согласился выплатить компенсации семьям погибших и оплатить стоимость сбитого самолета.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Иран полностью все компенсирует", - заявил в субботу Данилов Би-би-си.

По его словам, Иран пошел на такой шаг, поскольку официально признал, что его военные сбили лайнер. Данилов уточнил, что позже президент Украины обсудит эти вопросы с президентом Ирана.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что, если версию об ударе по самолету докажут, Украина будет требовать компенсаций и привлечения виновных к ответственности.

Теги
УкраинаИранПристайко, Вадим ВладимировичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Французская "конфедерация труда" приветствует отзыв пункта о новом пенсионном возрасте
В заявлении генсека организации отмечается, что "отказ от этого пункта говорит о желании правительства пойти на компромисс"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС