Правительство Франции готово временно отозвать предложение о новом пенсионном возрасте

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Франции выразило готовность временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к синдикатам.

"Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближении начиная с 2022 года возраста [с которого пенсия выплачивается в полном объеме] к 64 годам в 2027 году", - говорится в письме Филиппа.

Этот пункт, как отмечают аналитики, вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые уже больше месяца проводят забастовку против пенсионной реформы.

Письмо было обнародовано в очередную субботу протеста, которая проходит во многих крупных городах Франции. В Париже манифестация, начавшись мирно, быстро переросла в столкновения радикально настроенных манифестантов с полицией. Беспорядки были отмечены на улице Домениль, где к колонне мирных протестующих присоединились радикалы из "Черного блока" и начали провоцировать полицию, закидывая ее бутылками и камнями. Под контроль ситуацию в этом районе силам правопорядка удалось взять только спустя 1,5 часа.

В забастовке, проходящей в стране с 5 декабря 2018 года, принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Подавляющее большинство участников протеста составляют работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Помимо повышения возраста профсоюзы высказывают недовольство решением властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан.