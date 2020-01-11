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Меркель выразила надежду, что инициатива Путина и Эрдогана по Ливии будет успешной

При этом канцлер Германии заявила, что мирный процесс в Ливии должен проходить только под эгидой ООН

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Германия надеется, что инициатива президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января будет успешной. Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Путиным.

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"Я считаю, что встреча между Эрдоганом и Путиным в Стамбуле была хорошей", - сказала она, напомнив, что Москва и Анкара на ней договорились о перемирии в Ливии.

"Это может быть первым шагом к тому, над чем идет работа в рамках Берлинского процесса [по Ливии]", - считает канцлер. "Мы едины во мнении, что в скором времени сможем провести конференцию в Берлине", - сказала она. "Мы надеемся, что усилия России и Турции будут успешными", - подчеркнула Меркель.

Одновременно канцлер заявила, что мирный процесс в Ливии должен проходить только под эгидой ООН. "В конечном итоге он даст сторонам в Ливии возможность построить суверенную, мирную страну. То есть здесь речь не идет о вмешательстве в суверенитет", - сказала она. "Стороны, которые сейчас участвует в боевых действиях в Ливии, - я хочу назвать [Фаиза] Сараджа и [фельдмаршала Халифу] Хафтара - должны, разумеется, самым тесным образом участвовать в урегулировании вопросов", - подчеркнула Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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