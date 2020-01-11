Три пункта пропуска для мирных жителей из Идлибской зоны откроются 13 января

ТАСС, 11 января. Три пункта пропуска для мирных жителей, желающих вернуться в свои дома из Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные правительству Сирии, будут открыты 13 января. Об этом в субботу сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, генерал-майор Юрий Боренков.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают многочисленные обращения сирийских граждан из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобожденных от боевиков территориях. Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 12:00 13 января начнут функционировать три пункта пропуска - Абу-эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер", - заявил Боренков.

Генерал также уточнил, что на пунктах пропуска будут оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, раздача воды, питания и предметов первой необходимости, а также будет выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 тыс. 325 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тыс. 907,89 тонны.