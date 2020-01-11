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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Зеленский: Украина предоставит финансовую помощь семьям погибших при крушении Boeing

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Украинское правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших при крушении Boeing в Иране, а государство будет способствовать получению ими всех компенсаций. Об этом заявил президент Украины в субботу в видеообращении к украинскому народу.

"Правительство предоставит финансовую помощь семьям погибшим. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран", - сказал он.

По его словам, Украина работала системно и без истерик для выяснения причин авиакатастрофы.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Молния
Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing
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