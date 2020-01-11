Трюдо призвал Роухани провести полное и прозрачное расследование катастрофы Boeing

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, призвав иранскую сторону провести полное и прозрачное расследование катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом премьер сообщил в субботу журналистам.

"Сегодня утром я поговорил по телефону с президентом Ирана Роухани", - сказал Трюдо. По его словам, признание Тегераном того, что самолет был сбит иранской ракетой, является важным шагом.

Трюдо также призвал Иран "провести полное и прозрачное расследование".