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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Трюдо призвал Роухани провести полное и прозрачное расследование катастрофы Boeing

Признание Тегераном того, что самолет был сбит иранской ракетой, является важным шагом, отметил премьер-министр Канады

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, призвав иранскую сторону провести полное и прозрачное расследование катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом премьер сообщил в субботу журналистам.

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"Сегодня утром я поговорил по телефону с президентом Ирана Роухани", - сказал Трюдо. По его словам, признание Тегераном того, что самолет был сбит иранской ракетой, является важным шагом.

Трюдо также призвал Иран "провести полное и прозрачное расследование".

Теги
УкраинаКанадаИранРоухани, ХасанТрюдо, ДжастинКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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