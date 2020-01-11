Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Украины выплатит по 200 тыс. гривен (около $8,3 тыс.) семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией", - сообщил он в своем официальном Telegram-канале.

Гончарук заверил также, что государство окажет родственникам всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую. Кроме того, премьер сообщил, что авиакомпания МАУ, согласно коллективному договору, выплатит компенсацию родственникам членов экипажа. Родственники погибших также смогут получить компенсацию от Ирана, указал Гончарук. "Наши дипломаты уже работают, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - отметил глава правительства.