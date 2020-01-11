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Елизавета II назвала султана Кабуса хорошим другом Великобритании

Его преданность Оману, развитию страны и забота о ее людях была источником вдохновения, отметила королева Великобритании

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования в связи со смертью султана Омана, назвав его хорошим другом Соединенного Королевства. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

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"Я была глубоко опечалена, узнав о смерти Его Величества султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Его преданность Оману, развитию страны и забота о ее людях была источником вдохновения", - заявила монарх.

"Его будут помнить за мудрое руководство, приверженность миру и взаимопониманию между народами и между конфессиями. Он был хорошим другом моей семьи и Соединенного Королевства, и мы благодарны за все, что он сделал для дальнейшего укрепления дружеских связей между нашими странами. Мой государственный визит в Оман в 2010 году остается незабвенным в моей памяти", - отметила Елизавета II.

"Я выражаю искренние и сердечные соболезнования народу Омана. Пусть давняя история верной дружбы между нашими двумя странами продолжится", - добавила британская королева.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ОманВеликобританияКабус бен Саид
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