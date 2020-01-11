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Трюдо: напряженность на Ближнем Востоке могла способствовать трагедии в небе над Тегераном

Премьер-министр Канады прокомментировал конфликт между США и Ираном

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Напряженность, возникшая в последние недели на Ближнем Востоке, могла способствовать трагедии украинского самолета в небе над Ираном. Такое мнение высказал в субботу журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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"В контексте происходящих в последние дни на Ближнем Востоке [событий] эта напряженность могла способствовать тому, что произошла эта трагедия", - сказал премьер. Он отвечал на вопрос о том, мог ли конфликт между США и Ираном стать причиной того, что украинский самолет был сбит в небе над Тегераном.

Теги
УкраинаКанадаСШАИранТрюдо, ДжастинОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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