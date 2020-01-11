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Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с Россией по покупке Багдадом С-400

По словам члена комитета по безопасности и обороне парламента Карима Алауи, Ираку нужно получить эти ракеты, в особенности в свете того, что американцы много раз разочаровывали Багдад

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти Ирака рассматривают возможность приобретения у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и проводят соответствующие консультации с российской стороной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на иракских законодателей.

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В материале приводятся слова члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карима Алауи. "Мы обсуждаем с Россией ракетные системы С-400, но контракты пока не подписывали", - сказал он. "Нам нужно получить эти ракеты, в особенности в свете того, что американцы много раз нас разочаровывали, поскольку не оказывали содействия в получении нужных вооружений", - добавил законодатель.

По словам члена парламента, три месяца назад представитель Ирака посетил Россию для проведения консультаций по данному вопросу. Тогда обсуждение было отложено из-за политического кризиса в Ираке, на фоне которого премьер-министр этой страны Адель Абдель Махди подал 30 ноября 2019 года в отставку. В настоящее время он является исполняющим обязанности премьера. Как говорится в материале, по словам законодателей, власти Ирака решили активизировать консультации в связи с возможностью вывода американских войск из страны.

Как отмечается в публикации, другие члены парламента Ирака подтвердили, что указанный комитет попросил представителей оборонного ведомства страны "обсудить с РФ приобретение средств ПВО". "Мы уполномочили премьер-министра приобрести средства ПВО у той страны, у которой он захочет, у любой страны, мы уполномочили его израсходовать на это средства", - добавил другой член парламентского комитета по безопасности и обороне Абдель Халек аль-Аазауи. Как он пояснил, системы могут быть приобретены "у России или у кого угодно".

По версии источников издания, российские официальные лица ранее предлагали Ираку купить указанные комплексы. В публикации констатируется, что Вашингтон может ввести санкции против Багдада в случае покупки С-400.

Газета отмечает, что представители Министерства обороны Ирака не стали комментировать приведенные в публикации утверждения. Представители Пентагона, Белого дома и Госдепартамента пока не ответили на запросы ТАСС в Вашингтоне с просьбой представить комментарии относительно возможности приобретения Ираком С-400.

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