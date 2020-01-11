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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

Президент США отметил беспрецедентные усилия Кабуса бен Саида по налаживанию диалога в регионе

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу выразил жителям Омана свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, который, по мнению американского лидера, принес своей стране мир и процветание.

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"[Первая леди США] Меланья и я были очень опечалены, узнав о смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана. <...> Cултан Кабус принес мир и процветание своей стране и был другом для всех", - говорится в заявлении главы вашингтонской администрации, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Его беспрецедентные усилия по налаживанию диалога и достижению мира в регионе показали нам, как важно выслушивать все точки зрения", - продолжил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что султан, "работая с девятью американскими президентами, был настоящим партнером и другом для Соединенных Штатов". "Мы будем чтить его память, продолжая укреплять партнерство между США и Оманом", - заверил Трамп.

Теги
СШАОманКабус бен СаидТрамп, Дональд
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