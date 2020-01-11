Марши во Франции собрали меньше участников, но сохранили градус напряженности

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Антиправительственные манифестации против пенсионной реформы во Франции собрали в 38-й день протеста заметно меньше участников, сохранив при этом высокий градус напряженности. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, в акциях протеста по всей стране приняли участие 149 тыс. человек, из них 21 тыс. демонстрантов прошли по улицам Парижа.

Предвосхищая беспорядки, префектура полиции Парижа обратилась к мирным манифестантам с призывом держаться подальше от погромщиков, которые, прикрываясь акциями протеста, устраивают на улицах столкновения с правоохранителями. Одновременно префект полиции издал распоряжение, запрещающее манифестации "желтых жилетов" на Елисейских Полях, в районах зданий Национального собрания (нижняя палата парламента) и Сената (верхняя палата парламента), у собора Парижской Богоматери и еще в нескольких центральных кварталах. К обеспечению порядка были привлечены более 5 тыс. полицейских и жандармов.

Во французской столице шествие началось от площади Нации к площади Республики, ставшей за это время традиционным местом встречи недовольных действиями правительства. Парижская акция была организована рядом профсоюзов вместе с протестным движением "Желтые жилеты". В руках демонстранты держали плакаты с призывом к властям отказаться от предложенного проекта.

Власти и профсоюзы продолжили войну цифр. "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) привела данные, более чем втрое превышающие статистику МВД. По информации профобъединения, число участников субботних протестов составило 500 тыс. При этом в конфедерации признали, что это меньше, чем было отмечено во всеобщий день мобилизации против пенсионной реформы, который проводился во Франции 9 января. Тогда, как напомнили в ВКТ, в маршах приняли участие 1,7 млн человек.

Тем не менее, стражам порядка пришлось неоднократно применять слезоточивый газ для разгона радикалов из анархистского "Черного блока". На проспекте Домениль группа из нескольких десятков радикалов пыталась вклиниться в колонну манифестантов. На своем пути погромщики атаковали автобусные остановки и разбивали витрины магазинов. Кроме этого, они жгли мусорные баки и строили баррикады, нарушая движение колонны.

Последним аккордом стало противостояние на площади Республики, длившееся больше часа. Анархисты провоцировали стражей порядка, забрасывая их бутылками и камнями. Усиленные отряды полиции продолжали нести дежурство в этом районе до позднего вечера. Согласно данным префектуры, во время манифестации были задержаны 19 человек.

Письмо премьера

Правительство сделало серьезный шаг навстречу профсоюзам. В субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп направил обращение профсоюзам. В нем глава кабмина выразил готовность временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. "Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближение, начиная с 2022 года, возраста [начала выплаты пенсии в полном объеме] к 64 годам в 2027 году", - говорится в письме Филиппа.

Этот пункт, признали в правительстве, вызывал наибольшее недовольство профсоюзов. "Как я обещал, я предлагаю прозрачный и весомый компромисс", - заявил руководитель кабинета.

Профобъединение "Французская демократическая конфедерация труда", объединяющее около 1,3 тыс. синдикатов страны, положительно расценило заявление Филиппа. Генеральный секретарь организации Лоран Берже заявил, что "отказ от этого пункта говорит о желании правительства пойти на уступки". Он отметил, что профцентр готов "продолжить дискуссии, чтобы ответить на вопросы, которые существуют относительно будущего универсального режима", предлагаемого властями.

Президент республики Эмманюэль Макрон поддержал позицию правительства. Он назвал ее "конструктивной и ответственной".

Новый день протеста - 16 января

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В них принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Подавляющее большинство участников протеста составляют работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта, что систематически парализует работу транспортной системы.

Помимо повышения пенсионного возраста, яблоком раздора стало также намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников.

Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока оставляют в силе новые акции протеста. Они уже объявили о намерении провести 16 января новый день всеобщей мобилизации в форме забастовок и манифестаций.