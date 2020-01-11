В Москве и европейских столицах ожидают начала перемирия в Ливии по инициативе РФ и Турции

КАИР, 12 января. /ТАСС/. В Москве и других европейских столицах ожидают начала в ночь на воскресенье перемирия между враждующими сторонами в Ливии, предложенного на текущей неделе Россией и Турцией. Ближайшие часы покажут, найдут ли противоборствующие в этой североафриканской стране лагеря в себе силы пойти на прекращение огня, учитывая, что и те, и другие приветствовали инициативу.

После встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Как заявил в субботу на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер, он "очень рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня". "Затем мы хотели бы провести с ними дополнительные консультации", - сказал Путин.

Президент напомнил, что Москва поддержала идею канцлера ФРГ о проведении в Берлине под эгидой ООН конференции по ливийскому урегулированию. По его словам, "некоторые вещи надо еще доработать", однако это было бы "очень хорошим шагом в правильном направлении с целью предотвращения" негативных тенденций в Ливии. Путин заключил, что такая конференция позволила бы "положить начало постепенному мирному урегулированию" в этой стране политическими средствами.

Меркель в свою очередь выразила надежду на то, что инициатива Москвы и Анкары об установлении режима прекращения огня в Ливии будет успешной. "Это может быть первым шагом к тому, над чем идет работа в рамках Берлинского процесса [по Ливии], - считает канцлер. - Мы едины во мнении, что в скором времени сможем провести конференцию в Берлине".

Реакция властей в Триполи

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, приветствовав итоги встречи Путина и Эрдогана, указало на то, что поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны. Между тем прямого указания на готовность соблюдать перемирие в его коммюнике тогда не содержалось.

Уже в субботу Сарадж после встречи в Риме с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил, что готов прекратить огонь при условии, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара остановит наступление. "Мы приветствуем инициативу России и Турции о прекращении огня и готовы предпринять любые действия в этом направлении при условии отступления атакующей стороны, которая, похоже, с этим не согласна", - сказал он.

Поддержал заявление Путина и Эрдогана, а также "любую инициативу, которая положит конец кровопролитию и войне", и Высший государственный совет (имеет исключительно консультативную роль) страны. В этой структуре также подчеркнули, что привержены всем направленным на это усилиям, если они не будут угрожать "войскам, поддерживающим правительство нацсогласия".

Реакция ЛНА

Как заявил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, не упомянув в своем телеобращении в четверг турецкого лидера, ее командование "приветствует инициативу Владимира Путина", однако будет "продолжать войну против террористических группировок" в первую очередь в Триполи. Он также указал, что "другого способа создать гражданское государство, кроме как путем их полной ликвидации, нет", и потребовал "роспуска и разоружения всех формирований ополченцев", а также обещал, что силы Хафтара будут и дальше проводить их операции.

В подтверждение этой позиции еще один представитель ВС Халед аль-Махджуб накануне заявил, что "армия не отступит от борьбы с терроризмом и сейчас продвигается в направлении Мисураты" - города, расположенного в 200 км от столицы.

Обстановка в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу. В понедельник его войска отбили у сил триполийского кабмина Сирт, находившийся под их контролем с 2016 года. В настоящее время они развивают наступление в сторону Мисураты, одновременно штурмуя столицу с южных окраин.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут. Позднее в ПНС подтвердили, что первая группа военных из Турции прибыла в Триполи.