{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве и европейских столицах ожидают начала перемирия в Ливии по инициативе РФ и Турции

Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва поддержала идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель о проведении в Берлине под эгидой ООН конференции по ливийскому урегулированию

КАИР, 12 января. /ТАСС/. В Москве и других европейских столицах ожидают начала в ночь на воскресенье перемирия между враждующими сторонами в Ливии, предложенного на текущей неделе Россией и Турцией. Ближайшие часы покажут, найдут ли противоборствующие в этой североафриканской стране лагеря в себе силы пойти на прекращение огня, учитывая, что и те, и другие приветствовали инициативу.

После встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Как заявил в субботу на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер, он "очень рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня". "Затем мы хотели бы провести с ними дополнительные консультации", - сказал Путин.

Президент напомнил, что Москва поддержала идею канцлера ФРГ о проведении в Берлине под эгидой ООН конференции по ливийскому урегулированию. По его словам, "некоторые вещи надо еще доработать", однако это было бы "очень хорошим шагом в правильном направлении с целью предотвращения" негативных тенденций в Ливии. Путин заключил, что такая конференция позволила бы "положить начало постепенному мирному урегулированию" в этой стране политическими средствами.

Меркель в свою очередь выразила надежду на то, что инициатива Москвы и Анкары об установлении режима прекращения огня в Ливии будет успешной. "Это может быть первым шагом к тому, над чем идет работа в рамках Берлинского процесса [по Ливии], - считает канцлер. - Мы едины во мнении, что в скором времени сможем провести конференцию в Берлине".

Реакция властей в Триполи

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, приветствовав итоги встречи Путина и Эрдогана, указало на то, что поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны. Между тем прямого указания на готовность соблюдать перемирие в его коммюнике тогда не содержалось.

Уже в субботу Сарадж после встречи в Риме с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил, что готов прекратить огонь при условии, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара остановит наступление. "Мы приветствуем инициативу России и Турции о прекращении огня и готовы предпринять любые действия в этом направлении при условии отступления атакующей стороны, которая, похоже, с этим не согласна", - сказал он.

Поддержал заявление Путина и Эрдогана, а также "любую инициативу, которая положит конец кровопролитию и войне", и Высший государственный совет (имеет исключительно консультативную роль) страны. В этой структуре также подчеркнули, что привержены всем направленным на это усилиям, если они не будут угрожать "войскам, поддерживающим правительство нацсогласия".

Реакция ЛНА

Как заявил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, не упомянув в своем телеобращении в четверг турецкого лидера, ее командование "приветствует инициативу Владимира Путина", однако будет "продолжать войну против террористических группировок" в первую очередь в Триполи. Он также указал, что "другого способа создать гражданское государство, кроме как путем их полной ликвидации, нет", и потребовал "роспуска и разоружения всех формирований ополченцев", а также обещал, что силы Хафтара будут и дальше проводить их операции.

В подтверждение этой позиции еще один представитель ВС Халед аль-Махджуб накануне заявил, что "армия не отступит от борьбы с терроризмом и сейчас продвигается в направлении Мисураты" - города, расположенного в 200 км от столицы.

Обстановка в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу. В понедельник его войска отбили у сил триполийского кабмина Сирт, находившийся под их контролем с 2016 года. В настоящее время они развивают наступление в сторону Мисураты, одновременно штурмуя столицу с южных окраин.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут. Позднее в ПНС подтвердили, что первая группа военных из Турции прибыла в Триполи.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии с полуночи воскресенья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС