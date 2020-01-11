Трамп призвал власти Ирана разрешить правозащитникам следить за протестами в стране

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу призвал иранские власти разрешить правозащитным организациям наблюдать за акциями протеста в стране, выразив при этом поддержку их участникам.

"Отважным, многострадальным жителям Ирана: я был на вашей стороне с начала моего президентства, моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - написал президент на своей странице в Twitter. Американский лидер также опубликовал схожее сообщение на фарси.

"Правительство Ирана должно разрешить правозащитным организациям следить и сообщать факты о проходящих акциях протеста с места событий <...> Не может быть ни очередной расправы над мирными протестующими, ни отключения интернета. Мир смотрит", - отметил глава Белого дома.

По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.