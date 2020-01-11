{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп призвал власти Ирана разрешить правозащитникам следить за протестами в стране

Американский лидер выразил поддержку участникам антиправительственных манифестаций

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу призвал иранские власти разрешить правозащитным организациям наблюдать за акциями протеста в стране, выразив при этом поддержку их участникам.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Отважным, многострадальным жителям Ирана: я был на вашей стороне с начала моего президентства, моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - написал президент на своей странице в Twitter. Американский лидер также опубликовал схожее сообщение на фарси.

"Правительство Ирана должно разрешить правозащитным организациям следить и сообщать факты о проходящих акциях протеста с места событий <...> Не может быть ни очередной расправы над мирными протестующими, ни отключения интернета. Мир смотрит", - отметил глава Белого дома.

По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри
Вместе с принцем Гарри в фамильном имении Сэндрингем в понедельник соберутся королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС