Госдепартамент призвал Иран извиниться за задержание британского посла в Тегеране

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Госдепартамент считает, что Тегеран нарушил нормы международного права, задержав посла Великобритании Роберта Макэйра, и призывает власти Ирана извиниться перед Лондоном за произошедшее.

"Иранский режим задержал британского посла в Иране. Это нарушает Венскую конвенцию, режим печально известен случаями ее нарушений. Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией... и уважать права всех дипломатов", - написала в субботу на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Тегеране из-за его участия в акции протеста и попытки руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Как заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.