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Абэ исключил свое переизбрание на четвертый срок

Полномочия премьера Японии истекут в сентябре 2021 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© Михаил Метцель/ТАСC

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в воскресенье, что не будет пытаться остаться на своем посту после того, как его полномочия истекут в сентябре 2021 года. "Я об этом даже не думаю, - сказал он в интервью общественному телевидению NHK. - Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове".

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Премьер в интервью также опроверг распространяемые предположения о том, что в начавшемся году он может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы.

Ранее Абэ неоднократно заявлял, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в сентябре 2021 года. ЛДП имеет стабильное большинство в парламенте, и ее руководитель легко избирается там на пост главы правительства.

В то же время за продление полномочий премьера уже неоднократно высказывались высокопоставленные деятели правящей партии и правительства, включая вице-премьера Таро Асо.

Сейчас устав ЛДП позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году. В ноябре он уже установил абсолютный рекорд по времени пребывания на посту премьера за всю историю Японии.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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