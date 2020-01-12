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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон намерен передать материалы своего дела независимым юристам

Экс-глава Renault - Nissan - Mitsubishi заявил, что "сыт по горло японской юридической системой"

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон признает, что незаконно бежал из-под ареста в Японии, и готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов. Он заявил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Asahi Shimbun.

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"Мой выезд из страны был незаконным, - сказал экс-менеджер. - Но мне 65 лет, и я мог не перенести еще примерно десяти лет под арестом, пока дело бы рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда. Я просил быстрого процесса, но меня никто не слушал". Гон вновь подверг осуждению японское правосудие. "Я сыт по горло японской юридической системой, - сказал он. - Ответственность за мой побег лежит на японской прокуратуре".

"Первоначально, - отметил Гон, - я хотел суда в Японии. Однако здесь не гарантировано справедливое вынесение приговора". Гон сообщил, что готов направить материалы с уликами по своему делу, которые имелись у Токийского окружного суда, на рассмотрение независимых юристов. По его словам, сейчас изучаются конкретные способы передачи этих документов, включая их публикацию в интернете.

Теги
ЯпонияЛиванТурцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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