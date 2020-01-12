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Элитные подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта

Японский министр обороны Таро Коно в ходе них прыгнул с парашютом с 11-метровой вышки

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Элитные воинские подразделения Японии и США провели в воскресенье учения по высадке парашютного десанта, имитировавшие операцию на одном из отдаленных островов в Восточно-Китайском море, который был якобы захвачен условным противником. Как сообщает телеканал TBS, тренировки состоялись на полигоне Нарасино, примыкающем с северо-востока к префектуре Токио. В них принял участие министр обороны Японии Таро Коно, который прыгнул с парашютом с 11-метровой вышки, используемой для отработки техники десантирования.

В учениях были задействованы 1-я парашютно-десантная бригада сухопутных сил Японии численностью около 2 тыс. человек и переброшенные с южного острова Окинава подразделения американского спецназа. Десантирование проводилось с высоты примерно 300 метров.

В ходе учений японо-американские силы успешно отбили у гипотетического противника временно захваченный им условный островок в Восточно-Китайском море, где Токио конфликтует с Пекином из-за прав на территории и спора при разграничении эксклюзивных экономических зон двух стран.

Правительство Японии в последнее время уделяет повышенное внимание обороне отдаленных островов в этом районе. В частности, для этого созданы специальные амфибийные мобильные силы по образцу морской пехоты США. На отделенных островах укрепляются гарнизоны и размещаются береговые ракетные комплексы класса "земля - корабль".

Теги
ЯпонияСШАКоно, Таро
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