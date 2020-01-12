Оппозиция в Абхазии четвертый день удерживает здание администрации президента

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Противники действующей власти в Абхазии четвертый день удерживают здание администрации президента в центре Сухума, захваченное в четверг.

В воскресенье утром представители оппозиции находятся в здании администрации президента и никого не пускают внутрь. Оппозиционеры ожидают приезда своих лидеров, которые могут сделать ряд заявлений.

По словам представителей оппозиции, в здании находятся более 400 человек. Еще около 20 оппозиционеров остаются у здания парламента.

В здании филармонии, где 11 января прошла встреча сторонников президента с вице-президентом и бывшим вице-президентом, никого нет. Сторонники Рауля Хаджимбы планируют собраться позже. Как сообщили ТАСС в филармонии, группа из нескольких человек отправилась на государственную дачу, где находится глава республики, в ожидании дальнейших заявлений.