{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Оппозиция в Абхазии четвертый день удерживает здание администрации президента

По словам представителей оппозиции, в здании находятся более 400 человек

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Противники действующей власти в Абхазии четвертый день удерживают здание администрации президента в центре Сухума, захваченное в четверг.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

В воскресенье утром представители оппозиции находятся в здании администрации президента и никого не пускают внутрь. Оппозиционеры ожидают приезда своих лидеров, которые могут сделать ряд заявлений.

По словам представителей оппозиции, в здании находятся более 400 человек. Еще около 20 оппозиционеров остаются у здания парламента.

В здании филармонии, где 11 января прошла встреча сторонников президента с вице-президентом и бывшим вице-президентом, никого нет. Сторонники Рауля Хаджимбы планируют собраться позже. Как сообщили ТАСС в филармонии, группа из нескольких человек отправилась на государственную дачу, где находится глава республики, в ожидании дальнейших заявлений.

 

 

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Правительство в Триполи объявило прекращение огня в Ливии в рамках инициативы РФ и Турции
Несмотря на договоренность, Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия уже начали обвинять друг друга в нарушении перемирия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС