В Литве заявили, что подготовка к возможной аварии на БелАЭС обойдется в €1 млрд

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на строящейся Белоруссией рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса атомной электростанции (БелАЭС) может стоить до €1 млрд. С такой оценкой, как сообщило в воскресенье национальное радио, выступил начальник управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда.

"Согласно некоторым предварительным данным, это может стоить около €600 млн, однако с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до €1 млрд", - сказал он.

Сумма будет уточнена до конца июля текущего года. К этому времени планируется подготовить специальное исследование по данному вопросу. Как сказал Геда, департамент объявит конкурс для претендентов на проведение этой работы. На проект предусмотрено выделить €344,6 тыс., из которых €327,4 тыс. составят средства Евросоюза.

В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны.

Строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации "Росатом", началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область). Вильнюс считает строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. В Белоруссии говорят, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть пущен в текущем году.